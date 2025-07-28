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稅率揭曉！ 美歐達成貿易協議 歐盟輸美商品被徵15%關稅

全民權證／南亞 挑價內外15%

經濟日報／ 記者高瑜君整理
圖／經濟日報提供
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由於產能吃緊使今年上半年玻纖布報價上漲超過一成，CCL報價也走升，加上近期銅箔加工費有望調漲，有助南亞（1303）電子材料部門營運。法人指出，受惠電子下游短急單需求延續，加上化工產品定檢後的產銷回升，預期第3季營收呈現季增表現。

針對上半年營運，台塑四寶自結獲利僅南亞本業盈利。展望後市，法人認為，電子材料受惠傳統旺季，以及高階通訊材料持續增長，營運有望增溫；至於EG業者降載減緩過剩供應壓力，預期產品虧損不會擴大。

權證發行商建議，看好南亞後市的投資人，可買進價內外15%以內、距離到期日90天以上的認購權證，藉以放大槓桿利潤。（元富證券提供）

權證 南亞

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