全民權證／中砂 兩檔活跳跳
👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡
中砂（1560）第2季營收突破20億元大關，季增19.5%，年增22.3%，產品組合改善有助緩解新台幣升值影響。
中砂鑽石碟在客戶端先進製程的滲透率高，隨著台積電進入更先進的製程世代，法人認為，中砂可望拿下相關訂單。目前中砂單月最大產能已達每月5萬顆鑽石碟。
法人分析，先進製程持續推進，有利鑽石碟、再生晶圓的內容價值提升，包括CMP平均每個世代上揚5%至10%，其中N2晶背供電較前一代攀高20%至30%，市占率增至八成；再生晶圓N5、N2每投片10萬片，需求各增加2.2倍、2.6倍。
投資人可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證來進行操作。（國泰證券提供）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言