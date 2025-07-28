全民權證／中砂 兩檔活跳跳

中砂（1560）第2季營收突破20億元大關，季增19.5%，年增22.3%，產品組合改善有助緩解新台幣升值影響。

中砂鑽石碟在客戶端先進製程的滲透率高，隨著台積電進入更先進的製程世代，法人認為，中砂可望拿下相關訂單。目前中砂單月最大產能已達每月5萬顆鑽石碟。

法人分析，先進製程持續推進，有利鑽石碟、再生晶圓的內容價值提升，包括CMP平均每個世代上揚5%至10%，其中N2晶背供電較前一代攀高20%至30%，市占率增至八成；再生晶圓N5、N2每投片10萬片，需求各增加2.2倍、2.6倍。

投資人可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證來進行操作。（國泰證券提供）