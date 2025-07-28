快訊

稅率揭曉！ 美歐達成貿易協議 歐盟輸美商品被徵15%關稅

全民權證／中砂 兩檔活跳跳

經濟日報／ 記者徐牧民整理

👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡

中砂（1560）第2季營收突破20億元大關，季增19.5%，年增22.3%，產品組合改善有助緩解新台幣升值影響。

中砂鑽石碟在客戶端先進製程的滲透率高，隨著台積電進入更先進的製程世代，法人認為，中砂可望拿下相關訂單。目前中砂單月最大產能已達每月5萬顆鑽石碟。

法人分析，先進製程持續推進，有利鑽石碟、再生晶圓的內容價值提升，包括CMP平均每個世代上揚5%至10%，其中N2晶背供電較前一代攀高20%至30%，市占率增至八成；再生晶圓N5、N2每投片10萬片，需求各增加2.2倍、2.6倍。

投資人可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證來進行操作。（國泰證券提供）

中砂 晶圓

延伸閱讀

英特爾拋震撼彈！警告恐放棄14A先進製程 股價盤前大跌逾7%

美製晶片「瀕死」？英特爾警告：可能放棄14A與之後的先進製程

英商Infinitesima與比利時imec展開合作 推動次奈米晶圓量測技術發展

玉山瓦拉米山屋升級太陽光電板 極端惡劣天氣也能供電10天

相關新聞

亞翔、印能 認購放閃

台股盤勢持續在窄幅區間整理，延續高檔震盪格局。盤面上，亞翔（6139）、印能科技（7734）等漲幅領先大盤。發行券商指出...

全民權證／中砂 兩檔活跳跳

中砂（1560）第2季營收突破20億元大關，季增19.5%，年增22.3%，產品組合改善有助緩解新台幣升值影響。

元債2X、國債20 四檔夯

在美國長天期債券殖利率維持高檔、利差與違約率仍處低位的環境下，帶動長債相關ETF受資金關注。法人看好，具槓桿操作的元大美...

全新、穩懋 押逾三個月

台股近日震盪走高，盤面上次族群輪動快速，其中全新（2455）、穩懋（3105）股價表現亮眼，發行券商建議，對於相關題材個...

台指期 偏多架構不變

台股上周五（25日）高檔震盪終場指數下跌9點、收在23,364點，累計全周下跌18點；台指期下跌65點、至23,238點...

期貨商論壇／黃金期 下檔有撐

近期黃金期貨維持高檔震盪格局，價格結構未見轉空跡象。從基本面角度來看，各國央行持續增持黃金作為儲備資產，中國更見固定頻率...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。