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稅率揭曉！ 美歐達成貿易協議 歐盟輸美商品被徵15%關稅

期貨商論壇／標普500期 吸睛

經濟日報／ 記者周克威整理

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距離8月1日關稅大限越來越近，川普多次重申無意再次延長，東南亞國家陸續達成協議，稅率相去不遠在20%左右，日本也達成15%的關稅協議，並加大投資美國5,500億美元，日本的協議具有示範意義。

歐盟也向15%的關稅框架進行協商，剩下尚未達成協議的國家，基本上要低於15%的可能性較低。

目前來看，川普在整個關稅議題上，重塑全球貿易格局，美國未來將獲得大量的關稅收入，且降低美國出口的貿易壁壘，實可謂大獲全勝。

美股已進入財報旺季，銀行類股率先起跑，目前公布的主要銀行股在營收與利潤方面多相較於去年成長，科技股的谷歌也已經公布，營收年增14%、淨利年增19%，皆優於市場預期。

另外，資本支出由原本的750億美元上調至850億美元，主要用於AI資料中心與基礎建設，投資人擔憂過大的資本支出可能影響獲利，但資本支出的增加也拉動AI硬體的需求，帶動AI股走勢。

整體來說，美股情況漸入佳境，貿易談判陸續達成，市場情緒偏向樂觀，標普500期貨在7月已經多次創下歷史新高，接下來需要留意聯準會將在月底的利率決議，雖預期利率維持不變，但觀察會後記者會，鮑爾在川普不斷的要求下，是否會改變利率政策指引，還有科技股財報表現都將影響行情。（凱基期貨提供）

關稅 期貨交易 資本支出

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