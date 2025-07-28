快訊

稅率揭曉！ 美歐達成貿易協議 歐盟輸美商品被徵15%關稅

期貨商論壇／黃金期 下檔有撐

經濟日報／ 記者周克威整理

👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡

近期黃金期貨維持高檔震盪格局，價格結構未見轉空跡象。從基本面角度來看，各國央行持續增持黃金作為儲備資產，中國更見固定頻率的增購行動，全球最大黃金ETF近期也出現資金回流，為市場提供下檔支撐力道。

經濟數據則進一步強化多方基礎。美國最新公布的消費者信心指數略優於預期，儘管一年與五年期通膨預期同時下降，但整體通膨水準仍處相對高位，反映家庭對未來經濟情勢及物價走勢仍有疑慮，避險需求並未真正消退。

消息面，雖因近期美日與美歐貿易談判取得實質進展，一度導致市場避險需求降溫，但僅屬短暫的影響、而非趨勢性轉折。事實上，當前聯準會人事與獨立性仍充滿政治不確定性，加上川普政策帶來的市場干擾與潛在的財政風險依然存在，支撐黃金的避險條件並未消失。

另外，美元走勢陷入弱勢震盪，美債殖利率亦未進一步攀升，緩解實質利率對非孳息資產的壓力。市場目前普遍預估聯準會將推遲降息時程，資金仍有誘因停留在貴金屬市場中。

整體而言，黃金期貨短期維持高檔強勢震盪，美日、美歐關稅協議的達成並不代表避險情緒真正消退，各國央行持續性買盤、美元弱勢、政治環境的不確定性與市場資產配置需求，都持續支撐金價後續上行空間。（華南期貨提供）

通膨 聯準會 期貨交易

延伸閱讀

學霸男在內蒙礦廠實習溺亡 親屬悲：「他是村裡第1個大學生」

聯準會砸25億元翻修總部 比新建大樓還貴

上半年金價大漲 陸金條買氣不減

綠癌變黃金 生技公司萃取小花蔓澤蘭花外泌體獲美認證可用於化妝品

相關新聞

亞翔、印能 認購放閃

台股盤勢持續在窄幅區間整理，延續高檔震盪格局。盤面上，亞翔（6139）、印能科技（7734）等漲幅領先大盤。發行券商指出...

全民權證／中砂 兩檔活跳跳

中砂（1560）第2季營收突破20億元大關，季增19.5%，年增22.3%，產品組合改善有助緩解新台幣升值影響。

元債2X、國債20 四檔夯

在美國長天期債券殖利率維持高檔、利差與違約率仍處低位的環境下，帶動長債相關ETF受資金關注。法人看好，具槓桿操作的元大美...

全新、穩懋 押逾三個月

台股近日震盪走高，盤面上次族群輪動快速，其中全新（2455）、穩懋（3105）股價表現亮眼，發行券商建議，對於相關題材個...

台指期 偏多架構不變

台股上周五（25日）高檔震盪終場指數下跌9點、收在23,364點，累計全周下跌18點；台指期下跌65點、至23,238點...

期貨商論壇／黃金期 下檔有撐

近期黃金期貨維持高檔震盪格局，價格結構未見轉空跡象。從基本面角度來看，各國央行持續增持黃金作為儲備資產，中國更見固定頻率...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。