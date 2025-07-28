期貨商論壇／黃金期 下檔有撐

近期黃金期貨維持高檔震盪格局，價格結構未見轉空跡象。從基本面角度來看，各國央行持續增持黃金作為儲備資產，中國更見固定頻率的增購行動，全球最大黃金ETF近期也出現資金回流，為市場提供下檔支撐力道。

經濟數據則進一步強化多方基礎。美國最新公布的消費者信心指數略優於預期，儘管一年與五年期通膨預期同時下降，但整體通膨水準仍處相對高位，反映家庭對未來經濟情勢及物價走勢仍有疑慮，避險需求並未真正消退。

消息面，雖因近期美日與美歐貿易談判取得實質進展，一度導致市場避險需求降溫，但僅屬短暫的影響、而非趨勢性轉折。事實上，當前聯準會人事與獨立性仍充滿政治不確定性，加上川普政策帶來的市場干擾與潛在的財政風險依然存在，支撐黃金的避險條件並未消失。

另外，美元走勢陷入弱勢震盪，美債殖利率亦未進一步攀升，緩解實質利率對非孳息資產的壓力。市場目前普遍預估聯準會將推遲降息時程，資金仍有誘因停留在貴金屬市場中。

整體而言，黃金期貨短期維持高檔強勢震盪，美日、美歐關稅協議的達成並不代表避險情緒真正消退，各國央行持續性買盤、美元弱勢、政治環境的不確定性與市場資產配置需求，都持續支撐金價後續上行空間。（華南期貨提供）