台指期 偏多架構不變

台股上周五（25日）高檔震盪終場指數下跌9點、收在23,364點，累計全周下跌18點；台指期下跌65點、至23,238點，逆價差為126.38點。期貨商建議，市場靜待本周相關不確定因素逐步釐清，屆時台指期才有機會突破盤整區間，重新啟動多空方向選擇。

台指期淨部位方面，三大法人上周五淨空單增加561口至3,735口，其中外資淨空單減少513口至47,417口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加444口至6,482口。

外資現貨買超、期貨淨空單縮減，操作方向偏多；自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局；近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI小於買權OI差距為3,000餘口，買權賣權OI增量皆為不足；周選擇權方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空仍皆無明顯表態。

永豐期貨指出，選擇權在上周五未平倉量部分，周買權最大OI落在24,000點，周賣權最大OI落在23,000點；月買權最大OI落在24,400點，月賣權最大OI落在21,800點。

全月未平倉量put/call ratio值由1下降至0.91，VIX指數上升0.8至22.57。

整體來說，在國內外風險尚未消除前，台股不易擺脫震盪格局，市場靜待本周相關不確定因素逐步釐清，台指期屆時才有機會突破盤整區間，重新啟動多空方向選擇。

群益期貨表示，外資期現貨略為樂觀，自營商選擇權保守布局，月、周選擇權呈現保守，整體籌碼面保守格局。技術面上，近期台積電（2330）量縮整理，目前台股持續挑戰前波大平台整理區，短線拉回仍可以樂觀操作。

元富期貨認為，台指期上周五高檔震盪，盤中大多在平盤附近維持小漲小跌，震幅僅僅只有百點左右而已，終場以十字黑K棒作收。目前指數站穩在所有均線之上，且下方重要支撐月線維持向上走升的走勢，顯示底部支撐持續墊高，整體偏多架構不變。