立委罷免等干擾 台指期夜盤平盤震盪

台指期夜盤25日開盤後，雖美股電子盤上漲，但因國內面臨立委罷免投票等疑慮，以23,239點、上漲2點開出後，一度反彈，但隨即又跌破23,200點關卡，最低來到23,189點，在晚間9點半時，多維持在23,237點、平盤附近遊走。

英特爾公布財報後，受第3季虧損可能擴大拖累，盤前下跌一度逾7%，但隨後又傳出輝達（NVIDIA）H20晶片恢復銷中後，輝達可能追加H20 GPU投片，不過，在布蘭特原油、紐約輕原油、WTI西德州原油反彈，美元、美債也同步走揚中，道瓊、那斯達克、標普電子盤漲跌不一，但多在平盤附近遊走。

其中，台積電（2330）在夜盤交易中，晚間9點30分左右，多維持在1,145元、下跌5元附近遊走，半導體期貨則是下跌約0.3%，中型100期貨指數下跌約0.2%。

台股25日盤面各類股漲跌互見，指數終場下跌9點，收23,364點，其中，外資現貨買超73.6億元、連九買，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少513口至47,417口；投信買超20.9億元，自營商則是買超10.8億元，三大法合計買超105.4億元。

市場專家建議，就技術面觀察，25日台股價穩量縮，盤中雖然試圖挑戰前高壓力，但成交量能不足，多方進攻力道有限，不過短均仍維持多頭排列，多方慣性未變，待量能回升仍有望突破前高，短線支撐暫看5日線約23,277點。