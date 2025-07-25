全民權證／世芯 兩檔喊衝鋒

世芯-KY（3661）第2季營收91.55億元，季減12.7%，隨CSP客戶產品降低、IDM客戶營收提升，毛利率可維持23.2%的水準；業外部分，因第1季底帳上美元資產僅約690萬美元，故不致於有大幅匯損，估全季稅後純益12.4億元，每股純益（EPS）15.3元。

展望下半年，雖先前支撐營收的CSP及IDM客戶的產品都已走向產品周期的末端，但第3季將有CSP客戶第三代晶片的NRE認列，第4季有車用ADAS晶片及虛擬貨幣案件量產開始貢獻營收，市場估第3季營收將優於第2季，第4季有大成長。

權證券商建議，看好個股後市的投資人，建議利用價內外5%以內、可操作天期為150天以上的商品介入。（中國信託證券提供）

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