長榮、陽明 權證四檔強強滾

在地緣政治緊張與貿易規則重塑的格局下，全球貿易生態系正快速變化。法人表示，隨著雙邊關稅逐步明朗，不確定性逐漸消退，造船產業版圖也出現明顯轉移，看好長榮（2603）、陽明 （2609）股價有補漲空間，相關權證可伺機布局。

法人指出，近幾個月受到貿易不確定性與運能調整影響，上海出口集裝箱運價指數先大漲後連跌，反映市場供需波動仍劇烈。業界預期將進一步削減有效運能，並計畫針對印度次大陸與中東至北美航線調漲綜合費率，有望支撐運價止跌回穩。

相較之下，亞歐線運價自6月起已上漲約25%，主因歐洲北部主要港口持續壅塞、蘇伊士運河航線缺乏大規模恢復的明確跡象，因此法人轉為看好亞洲航運股，並指出年初至今台灣航運業者如長榮與陽明仍受關稅不確定性壓抑需求，且長榮與陽明近三個月股價表現落後，研判主因可能是台股資金偏好科技股所致。

展望2025年第3季，其中長榮受惠5月到6月初運價大漲的遞延效應，預期7月與8月營收將持續回溫。不過，由於運價自6月中開始修正，預估9月營收將出現回落。

但有市場法人提醒，關稅明朗後，紅海危機結束，航商逐步重返紅海，運力需求將減少9~10%。且全球待交貨櫃新船爆量，貨櫃航運的供給將再增29%，須留意可能會加據供給過剩的問題。

權證發行商建議，看好長榮、陽明後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行短線操作。挑選標準，則以價內外15%以內、剩餘天數超過120天等條件為主，藉以放大槓桿利潤。