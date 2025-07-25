全民權證／聯茂 押價內外10%

經濟日報／ 記者高瑜君整理

聯茂（6213）6月營收28.48億元，較5月的29.4億元，月減3.15%，較去年同期的26.48億元，成長7.55%；累計前六月營收為164.57億元，較去年同期的137.5億元，年增19.7%。

法人認為，聯茂受惠AI伺服器產業和車用電子升級雙引擎成長趨勢，看好客戶未來在高階電子材料需求，並因應全球供應鏈變化，新增泰國廠產能。隨全球行動數據流量大增，帶動網路服務營運商、電信商等進行擴產，提升產品規格滿足低延遲、高可靠性等需求，帶動PCB板層數與材料提升。

權證發行商建議，看好聯茂後市表現的投資人，可買進價內外10%以內、距離到期日逾150天的認購權證，參與偏多行情。（統一證券提供、記者高瑜君整理）

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