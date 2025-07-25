啟碁、智易 權證選逾120天

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
啟碁。（圖／啟碁科技提供）
啟碁。（圖／啟碁科技提供）

台股延續近期高檔震盪格局，盤勢持續在窄幅區間整理，終場以小跌9點作收。盤面上，啟碁（6285）、智易（3596）等漲幅領先大盤。發行券商指出，看好網通族群後續表現的投資人可以留意相關權證的布局機會。

啟碁6月營收為86.07億元，較5月的90.24億元，減少4.63%，相較於2024年6月的103.77億元，減少17.05%；累計前六月558.57億元，較去年的同期562.97億元，減少0.78%。

智易6月營收為45.57億元，較5月的44.28億元，成長2.9%，相較於2024年6月的40.47億元，成長12.58%；累計前六月261.65億元，較去年的同期247.13億元，成長5.87%。

法人指出，Modem、Router等寬頻連網設備在對等關稅豁免清單上，但STB、IoT則會被加徵關稅，惟2025年北美網通產品需求復甦格局不變，預期Wi-Fi 7在企業用WLAN滲透率從2024年的小於5%提升至2025年的15~20%，10G PON、DOCSIS 4.0、Wi-Fi 7設備升級效益於下半年顯現。

展望啟碁後市，法人指出，部分客戶因後續關稅提升預期而有提前拉貨需求。關稅方面，啟碁大多產品採FOB出貨，關稅由客戶負擔，且啟碁主要客戶為美國大企業，目前出貨不受對等關稅影響，產能規劃上，啟碁預計擴充墨西哥廠15%產能，並計劃在東南亞新增一個生產據點，以期減少關稅對客戶的衝擊。

智易部分，法人看好，隨歐洲PON CPE需求好轉，美國5G FWA需求延續，加上美國Cable Modem新產品挹注，展望正向。

權證發行商建議，看好啟碁、智易可買進價內外15%以內、距到期日120天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。

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