全民權證／保瑞 挑逾六個月

經濟日報／ 記者崔馨方整理

保瑞（6472）受惠於全球製藥產業成長與美國製造回流趨勢，營運動能持續看增。因此法人維持「買進」評等，相關權證可伺機布局。

法人指出，保瑞委託開發暨製造服務（CDMO）於全球多個廠區接單穩健，預期2025至2026年營收將維持雙位數成長。尤其美國廠具地緣與法規優勢，搭配全球產能靈活配置，強化客戶合作黏著度。另外，專科用藥銷售占比持續提升，有助帶動毛利與營益率向上，未來營運具高度成長潛力，法人維持「買進」評等。

看好保瑞後市股價表現的投資人，可選相關認購權證進行布局。以價外20%至價內10%、有效天期逾180天等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（永豐金證券提供

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