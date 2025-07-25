台指期終場收23,310點、小跌65點 力守五日線

美股再創新高，惟台美關稅尚未出爐，市場靜待結果，台指期早盤25日開盤時以23,264點、下跌39點開出，盤中震盪，終場收在23,310點，下跌65點，跌幅0.28%，力守五日線。

其中，台積電期收平盤1,145元，電子期上漲0.69%，中型100期貨上漲0.26%。

美股標普500指數和那斯達克指數周四收盤創下紀錄新高，其中Alphabet的強勁業績使市場對其餘AI股依舊看旺，道瓊工業指數下跌0.7%，收在44,693.91點；標普500指數微漲0.07%，收在6,363.35點；那斯達克指數上漲 0.18%，以21,057.96點作收。

法人表示，繼日本之後，歐盟也傳出與美國關稅談判比照日本模式，期望將關稅稅率談在15%，並即將達成協議，激勵投資氣氛持續樂觀。川普向外界再次宣示，美國將全力搶占全球AI市場，加上Alphabet上季財報優於預期，提高全年資本支出，AI族群持續為盤面焦點。

法人指出，台股技術面，加權指數緩步墊高，收盤站穩所有均線之上，指標日KD、RSI及MACD延續多方態勢，在美對台公布關稅之前，預估短線上以高檔震盪維繫多方格局；櫃買指數在世芯-KY帶領下，漲幅優於加權，在投資氣氛樂觀下，後續有望站穩半年線。