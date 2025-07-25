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台美關稅尚未出爐 市場保守 台指期早盤小跌

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台指期早盤25日開盤時以23,264點、下跌39點開出，盤中截至8點55分左右稍有拉回於22,245點附近震盪。圖為示意圖。記者林澔一攝影／聯合報系資料照片
台指期早盤25日開盤時以23,264點、下跌39點開出，盤中截至8點55分左右稍有拉回於22,245點附近震盪。圖為示意圖。記者林澔一攝影／聯合報系資料照片

美股再創新高，惟台美關稅尚未出台，市場靜待結果，台指期早盤25日開盤時以23,264點、下跌39點開出，盤中截至8點55分左右稍有拉回於22,245點附近震盪。

美股標普500指數和那斯達克指數周四收盤創下紀錄新高，其中Alphabet的強勁業績使市場對其餘AI股依舊看望，道瓊工業指數下跌0.7%，收在44,693.91點；標普500指數微漲0.07%，收在6,363.35點；那斯達克指數上漲 0.18%，以21,057.96點作收。

24日包括布蘭特原油小漲0.22%、WTI西德州原油則下跌0.06%，黃金小幅上漲，歐洲股市方面全數下跌，英股小幅上漲0.85%、法股市小跌0.41%、德國股市小漲0.23%。

法人表示，美日關稅協議的利多效應已開始顯現，台灣出口信心同步提升。日本成功爭取美方調降關稅至15%，市場普遍預期台灣可能成下一波潛在受惠國家。加上科技股持續受到資金青睞，台股技術面維持強勢格局，短線市場信心明顯回穩，多頭動能有望延續。

關稅 標普

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