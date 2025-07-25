上銀、廣宇 聚焦長天期

美國陸續公布對等關稅的稅率，製造業因應生產策略布局，下半年將轉趨明朗，並重啟資本支出腳步，加上包括輝達執行長黃仁勳、特斯拉創辦人馬斯克，都公開喊話看好機器人市場，帶動包括上銀（2049）、廣宇（2328）等機器人概念股，再獲投資人青睞。

法人表示，關稅議題逐漸明朗，將有助於提高製造業者的訂單能見度，稍早客戶因考量關稅議題而持續觀望，且部分客戶傾向釋出急單、短單，不過隨各國最終稅率陸續揭曉，製造業的生產布局策略 ，在下半年將明朗化，有助上銀出貨表現，營收成長動能可期。

此外，由台灣智慧自動化與機器人協會等六大公協會共同組成的「台灣AI機器人產業大聯盟」也在本月成軍，由於台灣廠商可提供感測元件等關鍵零組件，並具備機械設備、加工製造、系統整合，以及晶片製造、AI演算法、智慧系統軟體等能力，此聯盟計畫建立自主移動載具、人形等類型的機器人共用平台與國產AI機器人生態系，以提升台灣相關技術及協助拓展外銷市場，也有利上銀發展。

至於原以連接線束、PCB和電子代工服務為主的廣宇，因看好電動車與人形機器人商機，決定進軍高階電機市場。有關軸向磁通電機，因具備明顯的高成長應用領域，如電動車、人形機器人、輪內驅動馬達等，市場滲透率持續上升，也帶來中長期成長性。

權證發行商表示，投資人若看好上銀及廣宇後續表現，可以挑選價內外10%以內，120天期以上的權證，以小金搏大利。