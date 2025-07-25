大立光、玉晶光 四檔夯

台股昨（24）日高檔震盪小漲收市，光學股由於利多紛呈，族群個股強勢表態，大立光（3008）股價收漲1.6%，玉晶光（3406）股價更是大漲超過半根停板，連動相關認購權證放量大漲，成為投資人追捧的焦點。

蘋果新款智慧機iPhone 17，外資預期將於8月量產出貨，市場紛紛估計將於9月第二周面市銷售，使得近來供應鏈均加緊趕工出貨。

圖／經濟日報提供

硬體升級方面，iPhone 17全系列前鏡頭畫素均升級至2,400萬，遠高於iPhone 16系列為 1,200萬。

法人指出，iPhone 17 Pro系列潛望鏡頭畫素，由1,200萬升級至4,800萬畫素，三顆後鏡頭均達4,800萬畫素，並支援8K錄影、前後鏡頭同時錄影等功能。

由於大立光與玉晶光是主要的鏡頭供應商，因此備受市場關注。

法人指出，除了蘋果iPhone鏡頭外，大立光也是韓廠三星，陸廠華為、小米、OPPO、VIVO等品牌旗艦機的鏡頭供應商。隨著下半年電子產業旺季來臨、iPhone 17量產出貨，預期將嘉惠大立光營運表現，因而帶動近二周股價走強。

玉晶光方面，同樣受惠於蘋果iPhone 17出貨需求，6月拉貨潮已經揭開序幕，隨新產品出貨進入爬坡期，下半年整體展望樂觀，加上AR、VR客戶將持續開發高階新案，法人預估將帶動玉晶光今年平均銷售單價及毛利率提升。

權證發行商建議，看好大立光、玉晶光等光學股後市股價表現的投資人，可挑選相關連結的認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外10%以內、剩餘天數超過四個月以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。