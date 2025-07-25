全民權證／長榮 挑價內外15%
長榮 （2603）6月合併營收301.1億元，月增14.17%，主因美中雙方協議調降關稅刺激貨量成長，同時歐洲港口亦出現擁堵的情況，海運運價回升。
法人表示，在美中關稅戰變數干擾下，美國對中國籍航商及中國製船舶課徵靠港費，恐影響第4季貨櫃航運市場秩序，長榮可望受惠，後續須持續觀察。
隨美西線運價持續走跌，加班船已陸續退出，後續運價將於損平邊緣震盪；美東線目前仍處於獲利狀態，但運價跌幅擴大，短期內走勢恐呈跌多漲少。歐洲線方面，由於無關稅影響，需求有望維持傳統旺季表現，然以目前運價水準而言，續漲空間有限。權證發行商建議，可挑價內外15%以內、距到期日120天以上認購權證入手。（群益金鼎證券提供）
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