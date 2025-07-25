全民權證／川湖 二檔閃金光
川湖（2059）近期股價走出新一波多頭攻勢，昨（24）日高檔震盪收小紅，終場上漲20元、收2,520元，收盤價改寫歷史新高，連動相關認購權證紛紛強勢上漲，成為市場投資人矚目與熱議的焦點。
目前已衝上千金股第三高的川湖，外資里昂證券認為，下半年開始，將有更多來自雲端服務供應商（CSP）ASIC新專案商機，加上美國新廠將增加20%產能，配合該公司在AI伺服器滑軌市場領先地位，透過漲價抵銷衝擊。
因此里昂將其升評至「強力看好」，目標價升至3,000元，居外資圈最高，調幅22.9%。權證發行商建議，看好川湖後市股價表現的投資人，可挑選價內外10%以內、距離到期天數超過五個月以上的相關權證進行布局。（凱基證券提供）
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