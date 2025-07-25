全民權證／川湖 二檔閃金光

經濟日報／ 記者魏興中整理
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

川湖（2059）近期股價走出新一波多頭攻勢，昨（24）日高檔震盪收小紅，終場上漲20元、收2,520元，收盤價改寫歷史新高，連動相關認購權證紛紛強勢上漲，成為市場投資人矚目與熱議的焦點。

目前已衝上千金股第三高的川湖，外資里昂證券認為，下半年開始，將有更多來自雲端服務供應商（CSP）ASIC新專案商機，加上美國新廠將增加20%產能，配合該公司在AI伺服器滑軌市場領先地位，透過漲價抵銷衝擊。

因此里昂將其升評至「強力看好」，目標價升至3,000元，居外資圈最高，調幅22.9%。權證發行商建議，看好川湖後市股價表現的投資人，可挑選價內外10%以內、距離到期天數超過五個月以上的相關權證進行布局。（凱基證券提供）

權證

延伸閱讀

台達電等三檔強勢股 外資調高目標價

資金重心轉向ASIC！大和資本點名11台廠出列 「這檔」評級優於大盤

千金股好熱鬧！緯穎74元股息秒填 AES 衝上第18千金

欣興、川湖 挑逾三個月

相關新聞

大立光、玉晶光 四檔夯

台股昨（24）日高檔震盪小漲收市，光學股由於利多紛呈，族群個股強勢表態，大立光（3008）股價收漲1.6%，玉晶光（34...

上銀、廣宇 聚焦長天期

美國陸續公布對等關稅的稅率，製造業因應生產策略布局，下半年將轉趨明朗，並重啟資本支出腳步，加上包括輝達執行長黃仁勳、特斯...

期貨商論壇／台指期 多頭續航

近期國際貿易局勢出現正面進展，美國與日本簽訂新的關稅協議，原本25%的關稅大幅調降至15%。富邦期貨分析師曹富凱指出，美...

最牛一輪／科妍有戲 元富51叫好

科妍（1786）受惠於關節腔與防沾黏產品在國內外市場同步發力，上半年營收優於去年同期。後續隨國際業務拓展腳步加快，除原有...

期貨商論壇／雙鴻期 蓄勢攻高

雙鴻（3324）為美超微（SMCI）水冷板主力供應商，而SMCI為輝達（NVIDIA）銷往中國H20、B30系列主要供應...

全民權證／東陽 選逾三個月

東陽（1319）預料在進入第4季旺季前，客戶拉貨動能將出現轉強。儘管近期關稅議題及匯率波動等不確定性因素，市場觀望情緒濃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。