全民權證／東陽 選逾三個月

經濟日報／ 記者何佩儒整理
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東陽（1319）預料在進入第4季旺季前，客戶拉貨動能將出現轉強。儘管近期關稅議題及匯率波動等不確定性因素，市場觀望情緒濃厚，影響客戶下單，但法人認為，由於新車價格上漲，將帶動售後維修市場（AM）需求。

法人表示，東陽的AM件市占率高，且維修件屬於剛需，客戶暫緩拉貨的時間不會太長，雖然第3季為淡季，但在新品項的挹注下，應可沖淡部分負面因子的影響，預料9月下旬後將恢復旺季前補庫存的動能。東陽因具有龍頭地位、高議價能力，且因新車價格上漲，將對AM市場有利，可以逢低分批布局。

權證發行商表示，看好東陽後市的投資人，可挑價內外20%以內，90天期以上權證介入，透過靈活操作參與個股行情。（元大證券提供）

東陽 權證 拉貨

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