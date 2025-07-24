市場觀望氣氛濃…台指期夜盤走勢轉弱 多空對峙蓄勢待變

台指期夜盤24日晚間表現震盪整理，呈現先強後弱走勢。台指期夜盤以23,303點開出，開盤一度拉高觸及當日高點23,327點，不過買盤未能延續，盤勢隨後走弱，最低下探至23,243點，盤中高低點落差達84點，多空對峙蓄勢待變。

截至晚間9點35分止，台指期夜盤報23,260點，小跌43點，跌幅0.1%，成交量逾9,500口，整體量能明顯萎縮，反映投資人觀望氣氛濃厚。技術面來看，日K暫為小黑K，但仍守在5日與10日均線之上，顯示短線多方尚未退守。

另外，均線排列持續多頭發散，5日線（暫約23,191點）、10日線（暫約23,075點）皆呈現上揚，為多頭格局提供支撐。MACD指標仍維持雙線向上，不過紅柱暫時略為收斂，顯示動能稍有放緩；KD指標則處於高檔鈍化區間，皆達80以上，短線仍有續強空間，但若高檔死亡交叉轉弱，須提防短期修正壓力。

市場期貨法人表示，台美貿易談判持續進行，惟豬肉、牛肉與汽車關稅等議題尚未解決，潛在變數仍存。值得關注的是，美國除追求對等關稅外，亦有「232條款」等獨立貿易措施，針對汽車、電腦甚至未來可能擴及半導體進口課徵關稅。由於此類關稅與雙邊談判脈絡不同，走向未明，恐對台灣出口與科技供應鏈造成壓力。

市場觀望氣氛濃厚，在利空尚未完全釐清前，短線預料仍將高檔震盪整理，靜待政策落地與風險釐清。操作上建議採高出低進、短打為主，並留意量能變化與均線支撐有效性。