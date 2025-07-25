期貨商論壇／雙鴻期 蓄勢攻高
雙鴻（3324）為美超微（SMCI）水冷板主力供應商，而SMCI為輝達（NVIDIA）銷往中國H20、B30系列主要供應商，預料SMCI供應鏈將受惠輝達恢復中國地區供應，後市可期。
法人分析，水冷零組件毛利率約為35-40%，遠高於雙鴻整體事業群毛利率，隨著高平均產品價格（ASP）、高毛利的水冷營收占比提升，將帶動雙鴻獲利結構轉佳。
在財務面上，法人預估雙鴻2025、2026年水冷營收占比顯著提升，優化獲利能力，預估2025、2026年水冷營收分別為67.8億、88.5億元，占整體營收30.7%、41.2%。
籌碼面方面，雙鴻6月獲得法人青睞，隨著外資與投信同步買超，推升股價上漲，隨後雖買盤轉雖轉消極，但並未完全離場；法人改以低接方式增加持股，股價並未大幅回跌，外資買盤也尚未完全縮手，直至7月中旬，外資再次積極買超雙鴻，股價再次被推升。（台新期貨提供）
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