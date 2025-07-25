期貨商論壇／台指期 多頭續航

經濟日報／ 記者崔馨方整理
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

近期國際貿易局勢出現正面進展，美國與日本簽訂新的關稅協議，原本25%的關稅大幅調降至15%。富邦期貨分析師曹富凱指出，美國對等關稅陸續拍板，激勵市場情緒，也強化製造業的投資信心，台指期多頭格局可具延續性。

曹富凱表示，在國際貿易環境改善、科技產業資本支出擴張以及台股技術面強勁支撐下，美國與歐洲的貿易談判也傳出佳音，雙方接近達成15%的低關稅協議，有望進一步緩解全球貿易緊張局勢。受此利多消息帶動，美股全面走強，道瓊指數大漲，標普500與納斯達克指數再創歷史新高，台股加權指數亦持續上攻，顯示多頭格局延續。

從市場面來看，美日關稅協議的利多效應已開始顯現，台灣出口信心同步提升。日本成功爭取美方調降關稅至15%，市場普遍預期台灣可能成下一波潛在受惠國家。加上科技股持續受到資金青睞，台股技術面維持強勢格局，短線市場信心明顯回穩，多頭動能有望延續。（富邦期貨提供）

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