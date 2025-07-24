期交所攜手婦女新知協會 以行動深化性別平權與社會關懷

臺灣期貨交易所近年持續與台北市婦女新知協會及萬國法律事務所攜手合作，致力於性別平權推展外，特針對金融弱勢族群提供金融生活法律講座，讓弱勢族群能在金融與法律的知識上獲得正確完整的資訊，亦強化其金融防詐意識。

婦女新知協會特於其會員大會中頒發感謝獎狀予期交所，頒獎典禮當日由期交所陳淑貞副經理代表出席受獎，感謝該協會讓企業能直接傳愛服務至第一線，展現社會責任的實踐力。

台北市婦女新知協會長年以「女性自覺」與「性別平等」為核心理念，近年更融入金融法律相關議題，以防止身陷金融剝削之中。

今年期交所響應該協會推動的《企業攜手一同營造友善關懷社會》課程計畫，支持該協會自4月至10月期間開設共14堂公益課程，課程內容涵蓋「金融生活法律講座」及「身心自我覺察活動」兩大主題，期望協助婦女與家庭照顧者提升面對生活挑戰的能力，進而建立更穩定、自主與提升自我照顧意識，並強化弱勢族群金融法律知識，進行普惠金融的推廣及防詐意識提升。

在金融生活法律主題方面，課程內容除聚焦於家庭財務規劃、夫妻財產制度、遺產處理外，期交所亦特別融入反詐騙宣導，透過專業講師以案例教學、法規解析及認識各類詐騙手法，引導學員認識日常生活中可能面臨的法律風險，詐騙型態，提升自我保護與理財應變能力。

身心療癒課程方面，則設計香氛療癒、羊毛氈手作、植物解憂等體驗活動，藉由感官引導與創作過程，引發情緒覺察與壓力釋放，協助參與者恢復心理平衡、增進身心健康。

除課程支持外，期交所更主動鼓勵內部同仁及眷屬參與課程，將公益精神從外部延伸至企業中，營造性別友善、相互支持的職場氛圍。透過實際參與與交流，員工也能從中培養對性別與照顧議題的理解與關懷，進一步擴大正向社會影響力。

此次期交所與婦女新知協會的合作，不僅體現企業對社會議題的認同，也展現將資源回饋社會的實際行動。未來，期交所將持續發揮金融專業，連結社會多元力量，積極投入公益推廣與關懷服務，朝向更加包容與永續的社會邁進。