台灣關稅結局尚未出臺 台指期收紅、小漲逾百點

近日各國稅率公布，惟台灣尚未明朗，市場態度靜待結果，台指期早盤24日開盤時以23,400點、上漲214點開出，盤中震盪拉回，終場收在23,310點，上漲126點，漲幅0.54%。

其中，台積電（2330）期收平盤1145元，電子期上漲0.69%，中型100期貨上漲0.26%。

美國股市標普500指數和那斯達克綜合指數周三再創收盤新高，道瓊工業指數也漲逾500點，受輝達（NVIDIA）和GE Vernova上漲帶動。隨著美國和日本達成貿易協議，市場也預期華府和歐盟達成類似協議。

經濟數據方面，美國6月成屋銷售降幅超過預期。現在的焦點轉向周四的上周失業救濟金申請人數和標普全球的採購經理人指數（PMI）初值，以衡量關稅不確定性之後的經濟健康狀況。

法人指出，日本獲美國調降關稅至15%激勵台股，市場傳歐盟即將與美國達成15%關稅協議、台灣6月工業生產指數連16紅、亞洲生技大會開展、Google第2季財報亮眼、大陸實施反內捲政策並推動雅下工程，原物料及基建族群題材利多。

此外，台股技術線型強勢，眾利多因素有望帶動台股持續向上攻，惟台灣新關稅數據尚未出爐、德州儀器季財測差強人意，仍將干擾投資人情緒，預估台股短期在23000點附近高檔震盪。