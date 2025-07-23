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日本關稅效應消退 台指期夜盤以盤待突破

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台指期示意圖。聯合報系資料照片／記者林澔一攝影
台指期示意圖。聯合報系資料照片／記者林澔一攝影

台指期夜盤23日開盤後，在美股電子盤漲勢擴大、市場受日本對等關稅降至15%等因素激勵，以23,197點、上漲13點開出後，一度上衝至23,228點，但隨即又在獲利回吐賣壓干擾中，指數直線翻黑下跌至23,153點，在晚間9點半時，多維持在23,210點、上漲約25點附近遊走。

雖德儀、恩智浦在盤前公布財報後，在第3季展望不如分析師預期中，盤前股價走跌，但在機構調查，本季企業盈利足以蓋過關稅風險下，包括輝達（NVIDIA）、ASML、蘋果等科技巨頭的盤前股價走強，道瓊、那斯達克、標普電子盤全面上漲，市場關注即將自23日晚間陸續公布財報的特斯拉、谷歌、IBM等巨頭財報表現與未來一季營運展望。

其中，台積電（2330）在夜盤交易中，晚間9點30分左右，多維持在1,150元、上漲5元附近遊走，電子期約上漲0.01%，半導體期貨則是下跌約0.8%，中型100期貨指數下跌約0.1%。

台股23日盤面各類股漲多跌少，指數終場上漲330點，收23,318點，其中，外資現貨買超84.3億元、連七買，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加3,247口至47,841口；投信賣超10.5億元，自營商則是買超107.1億元，三大法合計買超180.9億元。

市場專家建議，就技術面觀察，23日台股開高走高、收紅K棒，再度站回5日均線，經過前一日帶量長黑棒後，23日能夠立即轉強，且量能維持於20日均量之上，或有利於盤勢維繫熱度、且維持高檔強勢震盪，隨時有機會再創新高，操作上，7月4日型態高點22,842沒失守前，多頭格局可望延續。

財報 台指期

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