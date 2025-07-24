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全民權證／華碩 選價內外10%

經濟日報／ 記者何佩儒整理
圖／經濟日報提供
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華碩（2357）因搭載RTX 50新系列顯卡的NB陸續推出及AI PC產品出貨成長，伴隨關稅豁免期內提前拉貨效應，推升營收表現。法人表示，預期第3季仍將受惠歐美返校旺季、Windows 10終止支援等利多，電競與商用PC出貨向上，營運可期。

由於RTX 50系列顯示卡供應緊缺緩解，出貨量快速成長，加上GB200伺服器開始出貨貢獻，華碩第2季品牌營收創下歷史新高。法人分析，第3季除了電競與商用PC出貨向上，開放式平台事業群方面，RTX 50系列顯示卡整體價格持穩且中階顯卡比重增加，預期板卡出貨仍將持續成長。

權證發行商表示，看好華碩的投資人可挑選價內外10%以內，150天期以上的權證介入，透過靈活操作參與個股行情。（國泰證券提供）

華碩 權證 顯示卡

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