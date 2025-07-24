全民權證／技嘉 瞄準逾120天

技嘉（2376）受惠主機板（MB）、顯示卡（VGA）與AI伺服器需求穩健，全年營運維持正向。由於市場評價仍位於低位，具中長期投資吸引力。

法人表示，美國客戶因應關稅提前於5月備貨，導致6月營收明顯月減，預期此提前備貨占整體營收約10%，壓抑第2季季增動能。不過，展望第3季，MB與VGA將進入傳統旺季，AI伺服器出貨可望維持第2季水準；全年展望上，主機板出貨年增可望達高個位數至低雙位數，AI伺服器年增雙位數，VGA則預估年增約20%。

權證發行商建議，看好技嘉後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外20%以內、剩餘天數120天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（元富證券提供）