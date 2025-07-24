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全民權證／新應材 兩檔有看頭

經濟日報／ 記者高瑜君整理
圖／經濟日報提供
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新應材（4749）6月合併營收3.65億元，月減5.4%、年增18.6%。受惠於半導體先進製程特用化學品出貨成長，今年第2季合併營收11.53億元創新高，季增20.2%、年增34.4%。

新應材為台灣半導體與顯示器特化材料廠，具備配方設計、原料合成、純化製程與量產放大等技術，且為台積電先進製程中關鍵特化材料重要供應商，尤其是台積電2、3奈米等先進製程特化材料的主要廠商，EBR與BARC也將在第4季放量。考量半導體占新應材整體營收達八成，且在台積電先進製程特化材料中占重要地位，加上新產品明年全年貢獻，預估2026年獲利將成長六成多。

看好新應材後市表現的投資人，可挑選價內外10%以內、距離到期日180天以上的權證介入。（兆豐證券提供）

台積電 半導體

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