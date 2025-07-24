00663L、華城 押逾五個月

台股昨（23）日拉尾盤大漲330點、指數收23,318點。其中，國泰台灣加權正2（00663L）以兩倍槓桿擴大波動吸睛，華城（1519）則大漲8.5%作收。隨著AI趨勢加速、法人預期華城營運展望可期，台股槓桿型ETF也成為短線資金關注焦點。

台股在國際經貿利多激勵下出現強勢反彈。美日正式簽署貿易協議，針對主要輸美產品調降關稅，稅率由原先的25%降至15%。消息一出不僅推升日股勁揚，也引發市場對「台灣是否有機會比照辦理」的高度關注與想像空間。

圖／經濟日報提供

不過，法人提醒，目前台美間尚未有具體協議，經濟部也僅表示協商持續進行，顯示行情主要反映「政策預期」。操作上不宜追高，建議聚焦兩大方向：其一，具全球競爭力、出口美國占比較高的企業；其二，受政策扶植、與政府互動密切的產業龍頭。

強勢個股中，華城昨日大漲8.5%至660元作收。法人分析，華城受惠綠能政策與台電強化電網計畫帶動，變壓器與配電盤等產品需求穩步成長。另外，2025年訂單已在手，外銷動能強勁，將依據客戶需求擴增產能、靈活調配交期。外銷成長主要來自美國基礎建設法案與削減通膨法案的推動，有望進一步拉升海外營收比重。

展望第3季，華城變壓器具備高度客製化特性，部分規格短期內難以替代，客戶亦已接受大部分關稅轉嫁，目前將進入美國出貨旺季。此外，關稅與匯率影響可控，新產能預計於2026年第2季開出，北美AI與基礎建設設備需求穩健，後市成長可期。

權證發行商建議，看好國泰台灣加權正2、華城等後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行短線操作，以價內外15%以內、剩餘天數150天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。