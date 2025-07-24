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英業達、緯創 四檔紅不讓

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
圖／經濟日報提供
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輝達市值突破4兆美元，意味AI風潮方興未艾，帶動AI伺服器廠商包括英業達（2356）、緯創（3231）營運紅不讓，法人預估，隨Blackwell新架構伺服器出貨比重提升，看好英業達、緯創下半年營運仍將處於高檔。

英業達第2季營收季增18.8%，主要受惠客戶備貨需求帶動公司出貨成長，包括筆電客戶拉貨動能優於預期，伺服器業務表現也相當強勁。法人分析，預估英業達全年筆電與伺服器出貨量將呈現年增，其中又以伺服器業務及商用筆電的換機需求，為長期營運動能。

預期Blackwell系列伺服器營收貢獻將逐步提升，長期成長趨勢不變。此外，隨著Windows 10停止服務所帶動的商用PC換機潮將持續至2026年，有助於延續英業達未來營運成長動能。

緯創則受惠AI伺服器量產，第2季營收大幅優於預期。主要動能來自出貨GB200 AI伺服器，以及緯穎出貨AWS ASIC AI伺服器營收優於預期。法人預期，隨GB200 AI伺服器於第2季放量，第3季將進入產品轉換期，GB300 AI伺服器將於8、9月開始挹注營收，營收雖可能季減，仍將處於年增。

第4季受惠新增AI伺服器客戶，整體營收有望季增，緯創全年整體營收與EPS成長主要動能仍來自AI伺服器營收成長。

權證發行商表示，投資人若看好英業達及緯創後市，可以挑選價外20%至價內10%，有效天期60天以上的權證，以小金搏大利。

AI 營收 伺服器

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