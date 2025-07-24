期貨商論壇／匯率期 避險優選

美國總統川普的對等關稅政策正牽動全球資本市場，美元指數在多空拉鋸中，市場關注是否將進一步推升進口物價，企業可能將成本轉嫁給消費者，導致進口商品價格上漲，影響通膨與貨幣政策方向，若關稅導致通膨升溫，聯準會可能不再積極降息，以控制通膨。

目前市場觀望情緒濃厚，焦點集中在關稅談判最終稅率走向，若談判順利，稅率往下調降，市場情緒可能迅速反轉，美元將面臨回檔壓力。陸續有多國和美國達成協議，川普最新發文表示，已和日本達成協議，將投資美國5,500億美元，並開放汽車和稻米市場，最終關稅將為15%。技術面來看，美元指數波段反彈到季線後壓回，再度回落到所有均線之下，以扣抵值來看，季線將持續下彎成為反壓，顯示上檔壓力沈重，因此在突破季線前，美元指數偏空架構不變。

美元指數是由美國貿易往來最重要的六大貨幣所組成，如歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典幣、瑞士法郎，因此投資人若持有日圓及美元商品，建議可利用期交所發行的美元兌日圓匯率期貨來作為避險工具。由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，請投資人應衡量自我的投資能力，適度作加減碼的動作。（元富期貨提供）