期貨商論壇／台積期 利多加持

台積電（2330）法說會釋出振奮市場的第2季財報與第3季財測目標，並上修了全年成長區間，再次證明其在全球半導體產業的領先地位與關鍵影響力。

台積電第2季財報亮眼，EPS達15.36元，毛利率58.6%，儘管受匯率影響較前一季下滑0.2個百分點，仍穩居高檔，顯示其成本控制與營運效率卓越。展望第3季，預估營收將再創新高，介於318億至330億美元間，平均值季增8%，反映產品的強勁需求，尤其是HPC與AI相關應用。

台積電董事長魏哲家指出，AI需求是推動成長的關鍵力量，目前並未看到客戶行為有任何改變。第2季財報中，3奈米製程出貨占晶圓銷售金額的24% ，5奈米36%、7奈米14%，先進製程營收比重高達74%，證明在最先進製程技術上的絕對領先。此外，樂觀看待人形機器人市場的潛力，市場規模可能達到電動車的十倍。

台積電在先進製程技術、全球布局及穩健財務表現，都展現出強大的競爭優勢，全球晶圓代工龍頭地位難以撼動。

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