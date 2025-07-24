台股昨（23）日開高走高，終場大漲330點、漲幅1.4%，收在全日最高的23,318點；台指期則上漲190點、至23,186點，逆價差為132.67點。期貨商建議，由於台指期重新站回所有均線，加上均線仍然維持向上走升的趨勢，因此後市仍較為偏多。

台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加3,790口至3,259口，其中外資淨空單增加3,247口至47,841口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加3,052口至5,468口。

其中，外資現貨買超、期貨淨空單增加，股期雙市操作不同調；自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空方向。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI小於買權OI差距為2,000餘口，買權賣權OI增量皆為不足；周選方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空皆無明顯表態。

元富期貨認為，在電子權值股領軍下，台指期昨日開高走高，成功收復5日均線，終場以紅K棒作收、結束日K連三黑。目前台指期重新站回所有均線，加上均線仍然維持向上走升的趨勢，短線觀察下方月線能否提供有效支撐，多方架構未遭到破壞。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，昨日周買權最大OI落在23,850點，周賣權最大OI落在22,200點，月買權最大OI落在24,400點，月賣權最大OI落在22,200點。全月未平倉量put/call ratio值由0.76上升至1.01，VIX指數下降0.4至22.15。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守布局，月、周選擇權呈現保守，整體籌碼面保守格局。

技術面上，台指期昨日收復23,000點關卡，目前在波動率走低態勢不變下，短線拉回仍可以樂觀操作。