期貨商論壇／黃金期 長線看多
黃金價格7月來在每盎司3,300至3,400美元區間高位震盪，21日現貨黃金短暫突破3,380美元，測試3,390美元，但上漲動能受限。
以近期狀況來看，黃金價格主要受美元指數與地緣政治風險主導。美元指數7月以來呈現跌深反彈，抑制金價上漲空間。本月21日，日本選舉結束，美元指數再度跌破失守98大關，帶動金價再度轉強，創下一個月來的波段新高。地緣政治方面，中東局勢仍然不穩，持續支撐黃金的避險需求，當中，伊朗政權內部不穩與敘利亞政權更替加劇中東風險，支撐金價在高位盤整。
展望未來，各國央行加碼買黃金的趨勢依舊，例如近期中國人民銀行也發布訊息，表示6月繼續增持黃金儲備，已經連續八個月購買黃金，顯示各國央行逢低購買黃金的力道仍然存在。因此，雖然短線金價或許仍有震盪波動，但長線上仍然有大資在介入，建議較為偏空的投資朋友仍須留意金價的反彈風險。（永豐期貨提供）
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