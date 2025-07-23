期貨商論壇／匯率期 避險利器

經濟日報／ 記者周克威整理
匯率期 避險利器。路透
匯率期 避險利器。路透

第2季以來新台幣走強為趨勢策動，緊接著美國即將公布對台課徵稅率級距，屆時勢必將造成股匯市短線波動，投資人可參考相關匯率期貨商品進行部位避險。

美國通過大而美法案後，市場認為從2025~2034年赤字累計增加至少3.3兆美元，緊接著陸續公開各國關稅稅率，資金回流美國，美元自6月底至7月中一度反彈近2.5%，這波反彈也讓非美貨幣的持續升值鬆了一口氣。

日本執政聯盟在近期參議院選舉中遭遇歷史性敗選，日圓升值，政治不確定性也隨之升高，日圓一度走升0.7%後拉回。日本首相石破茂在上議院選舉中失去執政聯盟的多數席位，失去兩院的控制權可能意味著日本正走向一個政治不確定的時期。

根據中經院分析指出，短期推升新台幣匯率走升的三股力道，一是出口商急於將持有的美元換回新台幣，二是各方預期心理，認為央行將允許貨幣升值，以助達成與美國的貿易協議，三是台股大漲，推升外資大舉匯入。（永豐期貨提供）

美國 新台幣 期貨交易

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