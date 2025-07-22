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二股多空力道拉扯 市場等待鮑爾金口…台指期夜盤先反彈

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台指期夜盤22日開盤後，一方面在市場靜待聯準會主席鮑爾談話，另一方面，則受到投資人擔心國內對等關稅稅率中，以23,016點、上漲20點開出後，一度上衝至23,036點關卡，但隨即又回落至盤下。圖為示意圖。／聯合報系資料照片
台指期夜盤22日開盤後，一方面在市場靜待聯準會主席鮑爾談話，另一方面，則受到投資人擔心國內對等關稅稅率中，以23,016點、上漲20點開出後，一度上衝至23,036點關卡，但隨即又回落至盤下。圖為示意圖。／聯合報系資料照片

台指期夜盤22日開盤後，一方面在市場靜待聯準會主席鮑爾談話，另一方面，則受到投資人擔心國內對等關稅稅率中，以23,016點、上漲20點開出後，一度上衝至23,036點關卡，但隨即又回落至盤下，在晚間9點半時，多維持在23,040點、上漲約40點附近遊走。

台指期22日夜盤主要受到二股多空力道拉扯，一方面是鮑爾在一場監管會議上致歡迎詞，外電初步傳出的內容是大型銀行需要資本充足、要能更自由的相互競爭，還未提到有關利率內容，連帶美股道瓊、那斯達克、標普電子股維持小漲、小跌走勢；另一方面，則是市場傳出台灣可能面臨美方課徵高額對等關稅稅率，引發市場多空神經高度緊繃，投資人對台灣出口動能與產業鏈競爭力的未來發展產生疑慮，進而引發台指期夜盤走勢震盪。

其中，台積電（2330）在夜盤交易中，晚間9點30分左右，多維持在1,135元、上漲5元附近遊走，電子期約上漲0.2%，半導體期貨則是下跌約0.4%，中型100期貨指數小跌約0.01%。

台股22日盤面各類股漲少跌多，指數終場下跌352點，收22,987點，其中，外資現貨買超100.2億元、連六買，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少1.962口至44,594口；投信賣超26.6億元，自營商則是買超42.9億元，三大法合計買超116.5億元。

市場專家建議，就技術面觀察，22日台股帶量下殺，盤中雖然再創波段新高，但成交量能放大過快，留長上影線，終場跌破5日線，且7月18日多方缺口遭封閉，將進入高檔震盪，短線支撐暫看10日線約22,929點。觀察22日許多個股擴量下跌留長上影線，套牢賣壓加重，若出現跌破月、季均線的個股建議暫時避開。

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