全民權證／聯發科 兩檔看俏

美國降規版H20晶片可銷往中國大陸，對於輝達先前認列的庫存及費用有相當大的助益；AMD的MI308晶片也計畫重新出口，加上美國科技巨頭財報將陸續公布，法人樂觀期待股市發展。台股方面，在AI供應鏈營運受惠下，預期仍是推升台股走勢重要族群，相關認購權證可留意布局時機。

2025-07-22 23:28