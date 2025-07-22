全民權證／聯發科 兩檔看俏
台股昨（22）日開高走低，盤面個股跌多漲少，聯發科（2454）由於利多紛呈，包括6月營收亮眼、總市值超越鴻海躍居上市櫃第二等，激勵股價逆勢收紅，收盤價1,430元攀本波反彈高峰，連動相關認購權證強勢表態。
隨AI需求強勁，特別是AI發展已進入第二階段、由ASIC領軍當家，法人預期將嘉惠聯發科的後市基本面表現，加上下半年進入電子業的產業旺季，包括天璣系列晶片及WiFi 7產品出貨增溫，聯發科下半年營運看俏。
事實上，外資法人如高盛、麥格理、大摩等近來紛紛出具報告按讚聯發科。
權證發行商建議，看好後市股價表現的投資人，可挑選價內外5%以內、距離到期天數超過五個月以上的相關權證進行布局。
（兆豐證券提供）
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