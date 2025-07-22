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全民權證／環球晶 挑逾120天

經濟日報／ 記者周克威整理
圖／經濟日報提供
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環球晶（6488）仍面臨半導體產業不確定性影響，但整體趨勢逐漸轉趨正向，矽晶圓需求有望逐步回升，市場預估今年每股純益（EPS）為17.3元。

分析師指出，新台幣升值對環球晶是可控因素，其晶圓營運橫跨三大洲、九個國家、18個據點，持有多元貨幣，再加上台灣生產比重低於30%，且有外幣債務，因此美元兌台幣匯率變動1%，對公司合併營業利益率影響低於0.5%，且下半年需求逐步增加，有利營運表現；環球晶圓美國廠GWA獲得最高4億美元補助，將於美國建立一貫製程的12吋矽晶圓廠美國廠，今年上半年逐步量產，三座海外新廠將開始貢獻營收。

看好環球晶後市的投資人，建議利用價內外10%以內、有效天期120天以上的商品介入。

（統一證券提供）

矽晶圓 環球晶 台幣匯率

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