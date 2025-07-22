全民權證／環球晶 挑逾120天
環球晶（6488）仍面臨半導體產業不確定性影響，但整體趨勢逐漸轉趨正向，矽晶圓需求有望逐步回升，市場預估今年每股純益（EPS）為17.3元。
分析師指出，新台幣升值對環球晶是可控因素，其晶圓營運橫跨三大洲、九個國家、18個據點，持有多元貨幣，再加上台灣生產比重低於30%，且有外幣債務，因此美元兌台幣匯率變動1%，對公司合併營業利益率影響低於0.5%，且下半年需求逐步增加，有利營運表現；環球晶圓美國廠GWA獲得最高4億美元補助，將於美國建立一貫製程的12吋矽晶圓廠美國廠，今年上半年逐步量產，三座海外新廠將開始貢獻營收。
看好環球晶後市的投資人，建議利用價內外10%以內、有效天期120天以上的商品介入。
（統一證券提供）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言