全民權證／嘉澤 押價內外20%
嘉澤（3533）受惠英特爾（Intel）、超微（AMD）新一代架構平台滲透率持續提高，可望抵銷PC出貨衰退的衝擊；另外因通用型伺服器出貨量持續成長，新CPU插槽售價將上漲，有利嘉澤營運。
分析師指出，Intel下一代桌上型電腦平台Nova Lake將於明年下半年量產，插槽平均售價可望比Meteor Lake和Arrow Lake高出10%。
此外，DDR5和PCIe 5滲透率上升也帶旺嘉澤的PC／NB業務。
伺服器方面，今年全球通用型伺服器出貨量仍將處於年增，在Intel與AMD新平台將陸續推出下，由於插槽針腳數增加，預期平均售價也將上揚 。
權證發行商表示，看好嘉澤的投資人可挑選價內外20%以內，120天期以上的權證介入，參與個股行情。
（國泰證券提供）
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