快訊

高於「解放日」關稅！川普：美菲達成貿易協議 課19%關稅

技嘉放電 選逾兩個月

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

受惠AI伺服器出貨暢旺，技嘉（2376）第2季營收創新高，法人預估，在一般伺服器出貨呈現雙位數成長，以及AI伺服器陸續有新客戶加入，預期下半年伺服器營收仍將維持高檔。此外，電競主機板、顯卡逐步回溫，同步挹注技嘉營運動能。

分析師表示，技嘉第2季營收創歷史新高，優於市場預期，主因在於AI伺服器集中拉貨，技鋼營收占比跳升，其中AI 以HGX產品為主，且一般伺服器出貨雙位數成長，推升技嘉營收成長。

技嘉第3季將出貨給日系AI新客戶數千顆B200 GPU，估計目前歐系及東亞雲端服務供應商（CSP）訂單，已超越美系CSP客戶的貢獻。

觀察歐系AI客戶資本支出持續上修，且其與技鋼合作已久，預期技鋼在歐系CSP中，仍具有相當競爭力。

法人指出，技嘉伺服器產能位於台灣、美國及馬來西亞等地，其中馬來西亞廠年底產能規劃將拉升，主要交付歐美CSP的亞洲資料中心，另外美國廠的產能也將提升。

隨著下半年B300與GB300陸續出貨，加上電競主機板、顯卡逐步回溫，市場看好技嘉營運將從第3季逐步走強。

權證發行商表示，投資人若看好技嘉等AI供應鏈後續股價表現，可以挑選價內外10%以內，距到期日60天期以上的權證介入，透過權證以小金搏大利，但宜靈活操作並預設停利停損價位。

AI 技嘉 伺服器

延伸閱讀

OpenAI衝刺算力…規模將成長十倍 鴻海、廣達等將迎大單

台光電、金像電 四檔夯

技嘉6月合併營收大減45%

集邦看淡大陸市場 伺服器出貨成長下修

相關新聞

台積電、鴻海 認購亮眼

美國降規版H20晶片可銷往中國大陸，對於輝達先前認列的庫存及費用有相當大的助益；AMD的MI308晶片也計畫重新出口，加上美國科技巨頭財報將陸續公布，法人樂觀期待股市發展。台股方面，在AI供應鏈營運受惠下，預期仍是推升台股走勢重要族群，相關認購權證可留意布局時機。

期貨商論壇／黃金期 長線看多

黃金價格7月來在每盎司3,300至3,400美元區間高位震盪，21日現貨黃金短暫突破3,380美元，測試3,390美元，...

期貨商論壇／匯率期 避險利器

第2季以來新台幣走強為趨勢策動，緊接著美國即將公布對台課徵稅率級距，屆時勢必將造成股匯市短線波動，投資人可參考相關匯率期...

欣興、南電 四檔閃金光

法人上半年對台股今年投資趨勢「只有AI好，其他都不好」的預期逐漸獲得印證。隨AI需求持續走強，引領台系AI供應鏈成為推動...

技嘉放電 選逾兩個月

受惠AI伺服器出貨暢旺，技嘉（2376）第2季營收創新高，法人預估，在一般伺服器出貨呈現雙位數成長，以及AI伺服器陸續有...

全民權證／聯發科 兩檔看俏

台股昨（22）日開高走低，盤面個股跌多漲少，聯發科（2454）由於利多紛呈，包括6月營收亮眼、總市值超越鴻海躍居上市櫃第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。