技嘉放電 選逾兩個月

受惠AI伺服器出貨暢旺，技嘉（2376）第2季營收創新高，法人預估，在一般伺服器出貨呈現雙位數成長，以及AI伺服器陸續有新客戶加入，預期下半年伺服器營收仍將維持高檔。此外，電競主機板、顯卡逐步回溫，同步挹注技嘉營運動能。

分析師表示，技嘉第2季營收創歷史新高，優於市場預期，主因在於AI伺服器集中拉貨，技鋼營收占比跳升，其中AI 以HGX產品為主，且一般伺服器出貨雙位數成長，推升技嘉營收成長。

技嘉第3季將出貨給日系AI新客戶數千顆B200 GPU，估計目前歐系及東亞雲端服務供應商（CSP）訂單，已超越美系CSP客戶的貢獻。

觀察歐系AI客戶資本支出持續上修，且其與技鋼合作已久，預期技鋼在歐系CSP中，仍具有相當競爭力。

法人指出，技嘉伺服器產能位於台灣、美國及馬來西亞等地，其中馬來西亞廠年底產能規劃將拉升，主要交付歐美CSP的亞洲資料中心，另外美國廠的產能也將提升。

隨著下半年B300與GB300陸續出貨，加上電競主機板、顯卡逐步回溫，市場看好技嘉營運將從第3季逐步走強。

權證發行商表示，投資人若看好技嘉等AI供應鏈後續股價表現，可以挑選價內外10%以內，距到期日60天期以上的權證介入，透過權證以小金搏大利，但宜靈活操作並預設停利停損價位。