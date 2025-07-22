欣興、南電 四檔閃金光

法人上半年對台股今年投資趨勢「只有AI好，其他都不好」的預期逐漸獲得印證。隨AI需求持續走強，引領台系AI供應鏈成為推動台股持續攀高的重要催化劑。其中在零組件方面，欣興（3037）、南電（8046）備受看好。

利基型印刷電路板大廠欣興部分，法人指出，短期高階ABF及HDI AI產品仍為主要的成長動能，且消費性電子產品受惠產業需求旺季，加上第3季載板產業針對BT載板進行漲價，帶動欣興單季營收被調高3%至360.9億元。

儘管匯率波動較為不利，不過法人認為，受惠7月產品漲價，加上下半年AI ABF載板需求續升且面積增大等有利因素帶動，因此仍上調欣興2025年營收約2%至1,333億元；外資小摩、里昂等證券也都給予「優於大盤」評級。

南電方面，法人表示，下半年南電受惠BT載板拉貨持續暢旺，加上高階ABF專案第4季將正式啟動，帶動營收將逐季遞增，預估全年營收年增率將超越二成，2026年隨產能緊缺議題發酵，將推升營收再成長15%上下。

外資野村證券日前於「台灣IC載板產業」報告中指出，隨著供需動態改善、及價格壓力緩解，因此對ABF載板產業的長期成長前景抱持正向看法，對於欣興、南電等個股，均給予「買進」評等。

權證發行商建議，看好欣興、南電等利基型印刷電路板廠後市股價表現的投資人，可挑選相關連結的認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外15%以內、剩餘天數超過60天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。