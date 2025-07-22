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台積電、鴻海 認購亮眼

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台積電。（路透）
台積電。（路透）

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美國降規版H20晶片可銷往中國大陸，對於輝達先前認列的庫存及費用有相當大的助益；AMD的MI308晶片也計畫重新出口，加上美國科技巨頭財報將陸續公布，法人樂觀期待股市發展。台股方面，在AI供應鏈營運受惠下，預期仍是推升台股走勢重要族群，相關認購權證可留意布局時機。

美中科技戰出現停火跡象，包括輝達、AMD的AI晶片將恢復出口中國下，市場預期，台積電（2330）、鴻海（2317）等AI供應鏈營運將受惠；權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

法人表示，輝達、AMD陸續表示，美國商務部已通知其H20與MI308晶片的出口許可申請將進入審查程序，很快可以開始出貨到中國市場。

輝達在今年第1季曾因H20禁售，認列約45.38億美元庫存減損，禁令解除後除了這部份有望回沖外，AMD也預計緩解8億美元損失。

外電指出，預計輝達H20出貨可帶來可觀額外收入，由於中國市場龐大且對AI晶片需求強勁，包含數據中心、雲端運算及生成式AI應用等，有望進一步推進全球AI市場擴張，相關供應鏈可留意。

台積電第2季新台幣營收季增11.3%，符合財測區間，主要因AI、HPC帶動3奈米、5奈米製程需求強勁，抵銷不利的匯率因素，毛利率58.6%，優於市場預期，單季每股純益（EPS）15.36元，創單季新高。

在第3季展望上，營收財測區間為318~330億美元，中值季增8%，高於市場預期的5%，毛利率的財測區間為55.5~57.5%，中值56.5%較前季下滑2.1個百分點，主因匯率影響，市場預估單季EPS 15.5元，維持季增表現。

鴻海6月、第2季營收同步創下歷史同期新高，成長表現優於市場預期。

展望2025年，雲端網路產品受惠於AI伺服器強勁成長，且通用伺服器需求持續熱絡而出現強勁年增長，AI伺服器是鴻海主要的成長動能，全年AI伺服器占鴻海整體伺服器營收達50%，推動鴻海營運成長動能，市場估全年EPS為12.5~13.5元間。

看好台積電、鴻海等AI科技供應鏈後市的投資人，可挑選價內外5%、有效天期120天以上的權證入手。

AI 鴻海 台積電

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