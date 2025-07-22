市場保守台指期盤中翻黑 終場收在22,990點、下跌逾200點

台指期早盤22日開盤時以23,241點、上漲21點開出，盤中震盪，隨後於11點附近翻黑，一路下挫，終場收在22,990點，下跌230點，跌幅0.99%。

其中，台積電期收1,130元，下跌20元，電子期下跌1.11%，中型100期貨下跌1.82%。

本周Google與Tesla為七巨頭中率先公布財報的企業，市場普遍認為其將為大型科技股的表現定下基調。昨晚在Google母公司Alphabet與其他大型科技股帶動下，美股標普500與那斯達克指數雙雙創下歷史收盤新高，惟台積電ADR下跌0.64%。

美國多數科技大廠本周起陸續公布財報，市場聚焦Google與Tesla的成績，搭配上周台積電法說樂觀展望，以及川普本周將宣布AI行動計畫等題材，有望延續多頭動能。台股技術面維持強勢，短線震盪盤堅機率高。

不過，須留意台灣新關稅數據是否公布，以及美國是否啟動232條款下的半導體關稅，皆可能影響投資人信心。