高盛喊多 美股電子盤、台指期夜盤上漲

台指期夜盤21日開盤在高盛喊多美股，美股電子盤反彈上漲帶動下，以23,260點、上漲40點開出後，持續震盪走強，多頭欲收復日盤失土，一度上探23,300點大關，在晚間9點半左右，指數在23,251點、上漲30點附近遊走。

美股超級財報周登場，在美銀等金融巨擘登場、市場靜待本周開始的谷歌（Google）等科技焦點表現之際，高盛在已公布的財報中，61%公司業績表現優於預期下，看好標普500指數將在未來12個月上漲10%、指數上看6,900點中，儘管川普政府官員放話警告，8月1日將是對等關稅的最後期限，包括歐盟等國家若無法達成新的貿易協議，將面臨至少30%不等的關稅，但包括道瓊、那斯達克、標普等電子盤都在小漲格局。

其中，台積電（2330）在夜盤交易時，多在1,150元，平盤附近遊走，電子期上漲約0.03%，半導體期則下跌0.4%，中型100期貨指數下跌0.02%。

台股21日盤面各類股漲跌互見，指數終場下跌42點，收23,340點，其中，外資現貨買超41.3億元、在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少1,454口至46,556口；投信賣超24.7億元，自營商則是買超20.8億元，三大法合計買超37.3億元。

市場專家建議，就技術面來說，21日台股早盤開低，成交金額快速萎縮，終場僅小跌、K線收紅，回檔過程中甚至沒有碰到走揚的5日均線，尚屬價穩量縮的短多延續格局，但量能必須達20日均量以上才有利於續創新高，否則將呈現整理格局，下檔7月上旬型態高點22,842點沒有失守前，台股多頭格局或將延續。