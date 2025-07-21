期貨商論壇／奇鋐期 營運向上

經濟日報／ 記者周克威整理
奇鋐董事長沈慶行。聯合報系資料照
奇鋐董事長沈慶行。聯合報系資料照

散熱模組大廠奇鋐（3017）6月營收月成長7.3%、年增76.4%，單月營收不僅首度突破百億元大關，亦創歷史新高紀錄；累計第2季營收季增26.8%，年增79.5%。

法人指出，6月營收主要得益於大量出貨AI伺服器水冷散熱模組，第3季營收預估可望維持高檔。

進入下半年後，奇鋐將面臨GB200與GB300兩平台交替，預期第3季營收將與第2季持平或略增；隨著第4季進入伺服器產業傳統旺季，加上GB300平台開始量產，以及多項專案預定第4季投片生產，營運有望再創高峰。

為滿足客戶需求，奇鋐積極擴產。越南廠第一、第二期廠房已投產，第3期預計今年至明年陸續完工，將大幅提升水冷模組、分歧管與機櫃等產品月產能。另一方面，近期美越對等關稅底，對於越南擴產計畫的穩定性與國際客戶信心更為有利。

從技術面觀察，自4月期貨觸底反彈後，奇鋐持續走多，月線已連續三紅，並於10日以紅K收盤，突破去年5月高點，再創歷史新高。

日線與月線皆顯示多頭動能強勁，多頭延發散的均線走升，這不僅反映市場信心，也顯示投資人高度認同基本面利多，有利於波段行情的延續。

奇鋐在技術實力、產能規模與市場布局上均具領先優勢，預期將持續受惠於AI成長浪潮，展望偏向樂觀，建議投資人可積極關注其後市潛力。（國票期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

營收 奇鋐

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