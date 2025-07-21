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期貨商論壇／原油期 聚焦關稅

經濟日報／ 記者周克威整理
原油生產示意圖。 圖／AI生成
原油生產示意圖。 圖／AI生成

儘管歐盟通過新一輪制裁俄國原油，加上中東緊張局勢再度升溫，但上周油價僅略微上漲，顯示市場已淡化地緣政治因素擔憂；需求方面，受旅遊旺季影響，夏季油價的季節性需求增溫，支撐原油價格。後續重點關注8月初的川普關稅政策明朗後，稅率若比預期低，原油需求有望出現反彈回升。

歐盟近日通過第18輪對俄羅斯的制裁方案，調降俄國原油出口價格上限，從每桶60美元下調至47.6美元。俄羅斯原油的出口總值占總出口近45%，且收入占其GDP約10%，因此，油價變動將大幅影響俄羅斯經濟。

新機制將採取「動態調整」，確保俄國原油價格不會低於全球長期市場平均價15%以上，避免衝擊全球能源市場，同時達到壓縮俄羅斯財源的目的。歐盟強調，挺烏立場不變，將持續對俄施壓，直到戰爭終結。

中東地緣衝突再起，且衝突影響範圍逐步擴大。伊拉克油田上周連續四天遭受無人機攻擊，導致原油產出減半。此外，敘利亞首都大馬士革16日也遭以色列大規模空襲，但隨後美國宣布兩國已達成停火協議。

想藉此機會進場參與能源行情的投資人，可以透過台灣期交所推出的「布蘭特原油期貨」，此期貨屬於小型契約，交易門檻低，以新台幣計價，且為現金交割。須注意期貨槓桿特性，留意風險，做好資金管控。（統一期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

俄羅斯 原油價格 期貨交易

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