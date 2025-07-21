台光電、金像電 四檔夯

受惠AI伺服器出貨暢旺，PCB族群各擁題材，近來股價表現亮眼，包括台光電（2383）、金像電（2368）備受法人看好。其中台光電加入千金股行列，法人預估第3季營運動能強勁；金像電有泰國廠新產能加入提振營收，預估今年AI相關營收占比將達三成到四成。

分析師表示，隨著消費性產品步入傳統出貨旺季，以及AI server、800G swtich客戶出貨，帶動台光電第3季營收、毛利率持續穩定向上。展望2025全年，台光電受惠GPU server、多家雲端服務供應商（CSP）業者ASIC server訂單，營運動能強勁。

法人指出，台光電M9材料已通過大客戶認證，有利單價與出貨量持續放大，800G switch2026 年將明顯放量，也將推動產品組合持續優化。由於台光電在CCL材料具有競爭優勢，在AI伺服器與ASIC伺服器同步放量，預估明年台光電仍將維持產能滿載。

金像電則受惠AWS伺服器與800G交換機需求持續強勁，帶動營收與毛利率成長。法人分析，金像電第3季將有泰國廠新產能加入，挹注營收成長，預估全年與AI相關營收占比將達30%到40%以上，不過仍要關注關稅可能帶來的影響。金像電昨（21）日股價逆勢上揚，漲幅0.76%，收在332.5元。

權證發行商表示，投資人若看好台光電與金像電後續表現，可以挑選價內外10%以內，120天期以上的權證，以小金搏大利。