鴻海、仁寶 優選逾90天

受惠AI PC的滲透率提升，全球PC第2季出貨呈現年增，由於第3季進入ICT（資通訊）產品出貨旺季，法人看好電子代工大廠鴻海（2317）、仁寶（2324）下半年營運表現將優於上半年。

據了解，鴻海在ICT產品方面，去年以44.2%市占率穩居全球電子代工第一名，加上全球布局，可以配合客戶策略調整全球生產基地，例如消費智能產品的印度產能比重逐漸增加，有效降低關稅所帶來的衝擊。另外鴻海持續採用自動化生產，加上導入AI應用，可以達到員工人數降低，人均產值提高效益。法人看好隨旺季來到，有助鴻海第3季營運表現。

根據Counterpoint Research統計，受惠Windows 10即將退場所帶動的換機需求、AI PC採用率提升，以及商用市場需求回溫，2025年第2季全球PC出貨量年增8.4%。其中Lenovo、Apple與Asus等品牌出貨年增幅皆超過10%，表現領先其他品牌，進一步鞏固其全球市場領導地位。

Counterpoint分析師指出，受美國關稅政策不確定性影響，預計2025年下半年全球PC出貨量可能轉為年減。不過AI PC的需求將於2026年成為重要成長推力，屆時超過半數筆電預期將具備AI功能。

除了鴻海，仁寶也受惠AI PC成長，根據外電報導，戴爾（Dell）推出全新Dell Pro Max高效能筆電系列，法人預測，將挹注仁寶營收。由於此一系列乃針對高階使用者、工程師、創作者與AI開發者打造的AI PC，平均單價（ASP）較高，有助代工廠的毛利率提升。

權證發行商表示，投資人若看好鴻海與仁寶後續表現，可以挑選價內外15%以內，有效天期三個月以上的權證，透過權證以小金搏大利。