全民權證／印能 押價內外10%

印能科技（7734）6月營收為2.46億元，月增101%、年增23%；累計上半年營收10億元，年增25%，創同期新高。輝達今年預定約36萬片CoWoS晶圓，2026年預定50萬片CoWoS晶圓，年增39%，較市場預期的樂觀，輝達釋出H20大陸銷售許可證，市場預估也將有望上修。

市場看好代理AI與實體AI帶動先進封裝趨勢，蘋果2026至2027年將全面改採WMCM，蘋並著手準備自建資料中心，正開發伺服器相關的AI ASIC，未來高階安卓手機將跟進先進封裝解決方案，消費品正導入先進封裝，趨勢有利印能科技等先進封裝台廠。

權證發行商建議，可挑選價內外10%、距到期日120天以上的認購權證入手。（中國信託證券提供）

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