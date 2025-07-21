全民權證／新日興 兩檔聚光

經濟日報／ 記者何佩儒整理

新日興（3376）第3季營收及毛利率都將呈季增。外電報導，蘋果明年將推折疊機，新日興為軸承供應商，法人看好新日興將是首波受惠者。

分析師表示，因美系客戶新筆電訂單挹注，下半年筆電營收比重將占新日興營收逾25%，受惠筆電營收提升，將帶動第3季營收呈季增。市場傳蘋果明年推折疊手機，法人表示，新日興為軸承主要供應商之一，將挹注明年甚至到後年的營收與獲利。若蘋果折疊機明年出貨600萬支，因單價更高，將明顯貢獻新日興營收與獲利。

權證發行商表示，看好新日興的投資人可挑選價外20%至價內10%，有效天期逾60天的權證介入，透過靈活操作參與行情。（永豐金證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

筆電 營收 新日興

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