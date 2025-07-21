全民權證／智邦 挑逾四個月

經濟日報／ 記者何佩儒整理

智邦（2345）因應越南廠產能提升，已增資越南廠以添購設備，將成未來重要的生產基地。法人看好，智邦今年到明年相關ASIC產品出貨量將持續成長，2026年並有新一代晶片接續出貨動能。另外預估800G交換器產品在下半年放量。

法人指出，智邦成長動能來自AI產業蓬勃發展，看好AI將持續推動產業轉型，推升對高速度、高頻寬與低延遲網路技術需求，智邦三大技術領域具領先優勢。因應市場成長，智邦已擴大越南廠產能，看好智邦在ASIC相關產品維持強勁成長性及高階交換器產業地位。

權證發行商表示，看好智邦的投資人可挑選價內外5%以內，有效天期四個月以上的權證介入，參與個股行情。（統一證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

智邦 權證 越南

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